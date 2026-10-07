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Регионы России

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В Киеве и Днепропетровске прогремела серия повторных взрывов

В Киеве и Днепропетровске прогремела серия повторных взрывов

Ночью 7 октября в Киеве и Днепропетровске произошла серия повторных взрывов, о чем сообщили украинские СМИ, в частности телеканал «Общественное».

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