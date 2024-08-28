В Москве расследуется дело о теракте против сторонника РДК

В Москве расследуется дело о подготовке теракта сторонником Добровольческого корпуса России, который был опознан сотрудниками правоохранительных органов после того, как в октябре прошлого года вступил в переписку с членами этой организации.
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