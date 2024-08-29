«Комфортное Поморье»: жители Мирного активно разрабатывают проекты

В администрацию Мирного поступают заявки от горожан на участие в проекте «Комфортное Поморье». Так, инициативная группа предложила создать на пустыре между домами № 4 и 6 по улице Циргвава спортивную площадку, игровую зону и место для отдыха.
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