Пять минут хорошего настроения. Спиртное

Учительница:- Петров, домашнюю принес?- Принес. Налить? ****************************************************************************************** - Что будете пить, сэр? Настойку или наливку?- Если вы настаиваете, то настойку, а если наливаете, то наливку.
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