Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ночной налёт на Киев: центры принятия решений покрошили «Кинжалами»

Ночной налёт на Киев: центры принятия решений покрошили «Кинжалами»

  А Буданов пропал из эфира после удара по ГУР Украины В ночь на 21 марта ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации Сил специальных операций и иностранных наемников.

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