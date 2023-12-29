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Будущему главе Новосибирска придётся сдавать экзамен

Будущему главе Новосибирска придётся сдавать экзамен

Депутаты горсовета при отборе кандидатур обещают ориентироваться на мнение жителей Новосибирска.Депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский рассказал, что после отставки Анатолия Локтя новым претендентам на пост градоначальника придётся сдавать экзамен.

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