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Развенчание судом культа Бандеры поставило точку в Нюрнбергском трибунале

Развенчание судом культа Бандеры поставило точку в Нюрнбергском трибунале

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Тверской суд Москвы 4 августа принял важное решение, чтобы развенчать противоправные действия киевского режима.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
БАНДЭРА БЫЛ ПРЕСТУПНИКОМ, НАЦИСТОМ И УБИЙЦЕЙ. И почему он стал &quot;украинским&quot;, не понятно. По национальности он НЕ УКРАИНЕЦ И ВООБЩЕ НЕ СЛАВЯНИН. На УКРАИНЕ НИКОГДА НЕ ЖИЛ... ДА! Он совершал там преступления во время войны, но украинским гражданином он НИКОГДА НЕ БЫЛ!!  Вначале он был гражданином  Австро-Венгрии, потом после развала Австро-Венгрии, стал гражданином Польши, где был осужден за преступления и отбывал там уголовное наказание. Освобожден из тюрьмы был гитлеровцами. И стал им служить...  ОТЕЦ Бандэры по национальности был ЕВРЕЕМ, правда выкрестом.  Но это отец, а не сам Степан Бандэра.   ВОТ ТАКИЕ &quot;ГЕРОИ&quot; У УКРАИНЫ!!  На какой помойке они его подобрали?!!
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1 м.