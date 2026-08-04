Развенчание судом культа Бандеры поставило точку в Нюрнбергском трибунале

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лина любимцева

БАНДЭРА БЫЛ ПРЕСТУПНИКОМ, НАЦИСТОМ И УБИЙЦЕЙ. И почему он стал "украинским", не понятно. По национальности он НЕ УКРАИНЕЦ И ВООБЩЕ НЕ СЛАВЯНИН. На УКРАИНЕ НИКОГДА НЕ ЖИЛ... ДА! Он совершал там преступления во время войны, но украинским гражданином он НИКОГДА НЕ БЫЛ!! Вначале он был гражданином Австро-Венгрии, потом после развала Австро-Венгрии, стал гражданином Польши, где был осужден за преступления и отбывал там уголовное наказание. Освобожден из тюрьмы был гитлеровцами. И стал им служить... ОТЕЦ Бандэры по национальности был ЕВРЕЕМ, правда выкрестом. Но это отец, а не сам Степан Бандэра. ВОТ ТАКИЕ "ГЕРОИ" У УКРАИНЫ!! На какой помойке они его подобрали?!!