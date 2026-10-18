Относительно недорогая модель для города Немецкая компания Cube представила электровелосипед Aruba Hybrid 600 Wave 2027, рассчитанный прежде всего на городские поездки.
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