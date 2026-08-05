Американский политолог Гарланд Никсон заявил, что последние события на Украине, включая ситуацию с морскими портами и массированные удары по военным целям в Киеве, ярко иллюстрируют, к чему приводит курс на тесное сближение с НАТО.
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