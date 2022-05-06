Во Владивостоке «заминировали» 25 школ, детсад, аэропорт и кампус ДВФУ

В анонимном сообщении говорилось, что в 10 утра в учреждениях взорвутся бомбы.Во Владивостоке «заминировали» 25 школ, детский сад, аэропорт и кампус ДВФУ Анонимные сообщения поступили ночью на электронные адреса нескольких учреждений Владивостока.