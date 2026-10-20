В районе Новогиреево по программе реновации жители переезжают в дом на Свободном проспекте. Сергей Собянин встретился с новоселами и вручил ключи от автомобиля «Москвич» семье Артема Зарубеева — 300-тысячного участника программы, приступившего к переселению.