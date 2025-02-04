США приостановят на 30 дней введение пошлин на товары из Канады

Соединенные Штаты приостановят сроком на 30 дней введение импортных пошлин на товары из Канады, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо после разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
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