У самолёта, который вылетел из Сочи и загорелся в Анталье, и до этого были серьёзные поломки

У самолёта, который вылетел из Сочи и загорелся в Анталье, и до этого были серьёзные поломкиС бортом «Волга» авиакомпании «Азимут», который сегодня сгорел в аэропорту Антальи, четыре раза за последние полтора года происходили авиаинциденты.
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