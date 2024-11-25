У самолёта, который вылетел из Сочи и загорелся в Анталье, и до этого были серьёзные поломки

У самолёта, который вылетел из Сочи и загорелся в Анталье, и до этого были серьёзные поломкиС бортом «Волга» авиакомпании «Азимут», который сегодня сгорел в аэропорту Антальи, четыре раза за последние полтора года происходили авиаинциденты.