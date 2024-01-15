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Лор-врач рассказал о причинах храпа и способах от него избавиться

Лор-врач рассказал о причинах храпа и способах от него избавиться

Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, которые привычно называть храпом, говорят о том, что мозг недостаточно снабжается кислородом, рассказал 15 января лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

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