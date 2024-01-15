Лор-врач рассказал о причинах храпа и способах от него избавиться

Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, которые привычно называть храпом, говорят о том, что мозг недостаточно снабжается кислородом, рассказал 15 января лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии