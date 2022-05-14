Глава УЕФА о новой ЛЧ: «Это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о новом формате Лиги чемпионов. «Идея так называемой Суперлиги – сумасшедшая.

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