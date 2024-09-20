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Бизнес-партнер хочет лишить Лайму Вайкуле, после побега из России, ее долю в бизнесе

Бизнес-партнер хочет лишить Лайму Вайкуле, после побега из России, ее долю в бизнесе

Певица по-прежнему получает прибыль от своего русского бизнеса, созданного в начале 2000-х годов.Шираз Мамедов, бизнес-партнер Лаймы Вайкуле, подал иск в суд, требуя исключить компанию Laimalukss SIA (принадлежащую певице) из числа участников ООО «»Лайма-люкс рус».

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