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Mediascope: интернетом в России пользуется 80% населения старше 12 лет

Mediascope: интернетом в России пользуется 80% населения старше 12 лет

Интернетом в России пользуются 80% населения старше 12 лет, что составляет 97,5 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные за апрель 2022 года, которые исследовательская компания Mediascope представила на Российском интернет-форуме (РИФ-2022).

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