Не на ту лошадь поставили

Орбан заявил, что Украина «поставила не на ту лошадь». Киев совершил ошибку, отказавшись под давлением англосаксов в 2022 году от мирного урегулирования конфликта с Москвой, подчеркнул премьер-министр Венгрии в интервью радиостанции Kossuth.