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Группировка «Юг» отразила две атаки на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях

Группировка «Юг» отразила две атаки на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях

Российские войска отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях, уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и ударили по позициям противника.

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