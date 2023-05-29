Группировка «Юг» отразила две атаки на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях

Российские войска отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях, уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и ударили по позициям противника.