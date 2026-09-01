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Царьград

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Идеально круглая радуга - такое бывает редко: Китай увидел чудо

Идеально круглая радуга - такое бывает редко: Китай увидел чудо

В Китае наблюдали необычное явление, сравнимое с чудом - идеально круглую радугу. Рассказываем, что это было.

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