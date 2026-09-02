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У Украины отсутствуют средства противодействия российским БПЛА – Economist

У Украины отсутствуют средства противодействия российским БПЛА – Economist

Украина не имеет эффективных систем перехвата, способных противостоять новым реактивным беспилотникам, используемым Вооруженными силами России.

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