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ОХОТА НА РУССКИХ. "ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ": ЗАХАРОВА ПРИЗВАЛА НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

ОХОТА НА РУССКИХ. "ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ": ЗАХАРОВА ПРИЗВАЛА НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сограждан не ездить на границу. Она отметила, что США открыли буквально охоту на русских, - представители спецслужб обвиняют их в серьёзных преступлениях, отправляют в тюрьмы.

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Комментарии
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ОЛЕГ ОЛЕГ
Не согласен . У людей могут быть разные причины перемещаться в другую страну . У кого - то может умереть мать , или отец , уехавшие туда во времена алкаша Ельцина . Просто у врагов России нет сейчас в душе ничего святого , впрочем никогда и не было . Идёт  война и предупреждение Захаровой как нельзя кстати . Те люди , которые польстившись на их пряники , попадут в ловушку Ам. Спецслужб , будут сами виноваты в этом . Им предупреждение было . Наказаны будут так , как Бутина , или Бут.
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8 час.
Семен Демин
Нечего мотаться по заграницам. Россию не об&#39;ехать за всю жизнь. В 90-х я был в Европе (Варшава, Берлин, Париж, Амстердам, Брюссель, Прага и пр.)  Больше нет никакого желания ехать туда.
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7 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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28 мин.

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