ОХОТА НА РУССКИХ. "ТАКОЕ У НАС ВПЕРВЫЕ": ЗАХАРОВА ПРИЗВАЛА НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ

ОЛЕГ ОЛЕГ

Не согласен . У людей могут быть разные причины перемещаться в другую страну . У кого - то может умереть мать , или отец , уехавшие туда во времена алкаша Ельцина . Просто у врагов России нет сейчас в душе ничего святого , впрочем никогда и не было . Идёт война и предупреждение Захаровой как нельзя кстати . Те люди , которые польстившись на их пряники , попадут в ловушку Ам. Спецслужб , будут сами виноваты в этом . Им предупреждение было . Наказаны будут так , как Бутина , или Бут.