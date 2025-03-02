Праздник День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь - праздник всех кто стоял на защите нашей страны, кто охраняет нас сейчас, это праздник мальчишек, которые в будущем готовы будут постоять за честь Родины.
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