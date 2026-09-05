Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

История и археология: Не картшка и не борщ: какую здоровую еду ели наши предки — самые разные щи, уникальная кулебяка и питательные каши

История и археология: Не картшка и не борщ: какую здоровую еду ели наши предки — самые разные щи, уникальная кулебяка и питательные каши

Если спросить среднестатистического человека, какие блюда являются исконно русскими, скорее всего, он ответит, что это блины, борщ и пельмени.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым