Роботы научились действовать как живые на механической логике вместо ИИ

Группа исследователей из Сеульского национального университета и Гарварда разработала принципиально новый тип роботов, способных кооперироваться и решать сложные задачи без датчиков, алгоритмов или центрального управления.
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