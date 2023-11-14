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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Анахайма» Велински может продолжить карьеру в КХЛ. Болье клубы лиги не заинтересовал (Артур Хайруллин)

«Есть информация относительно иностранного защитника, который может оказаться в КХЛ. Какое-то время назад клубам лиги активно предлагали канадца Нэтана Болье, который в прошлом сезоне отыграл 52 матча за «Анахайм».

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