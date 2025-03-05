«Ливерпуль» и Салах давно не играли так позорно. Но все изменили два гениальных хода их тренера

Хвича, Барколя и Дембеле не забили Алиссону.Какой же Арне Слот гений! На протяжении всего матча против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» не играл, а мучился: парижане показывали куда более содержательный футбол и регулярно угрожали воротам Алиссона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии