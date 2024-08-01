ГУК хочет спасти пенсионерку от обрушения потолка в ее квартиру на улице Ленина

Все работы должны быть завершены до 15 сентября У пожилой смолянки Софии Израилевны Фридман, которая проживает в доме-памятнике с охранным статусом на улице Ленина №7/2, появилась надежда на решение ее проблемы.
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