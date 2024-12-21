Назван самый «рискованный» пробег китайских автомобилей: потом ждите поломки

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря, ФедералПресс. Чем больше пробег автомобиля, тем выше вероятность критических поломок – это результат естественного износа систем, узлов и агрегатов, каждый из которых имеет свой срок службы.
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