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Хенесс о Саудовской Аравии: «Похоже, они полны решимости доминировать в футболе. У них бесконечно много денег, и мы оплачиваем все это по счетам за нефть»

Хенесс о Саудовской Аравии: «Похоже, они полны решимости доминировать в футболе. У них бесконечно много денег, и мы оплачиваем все это по счетам за нефть»

«Саудовцы, похоже, действительно полны решимости доминировать в мировом футболе. У них есть то, чего не было у Китая: у них много денег, и мы должны оплачивать все это по нашим счетам за нефть.

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