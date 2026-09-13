Принц Уильям был уверен, что брат Гарри вернется в Великобританию

Принц Уильям отреагировал на возвращение брата Гарри и его супруги Меган Маркл в Великобританию. Об этом сообщает издание Us Magazine со ссылкой на источник.
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