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Открытый интерес Filecoin вырос на 48% на фоне роста цены

Открытый интерес Filecoin вырос на 48% на фоне роста цены

Открытый интерес по фьючерсам на Filecoin резко увеличился в середине сентября. По данным Santiment, с 12 по 13 сентября показатель в долларовом выражении вырос с $76,6 млн до $113,9 млн, прибавив 48%.

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