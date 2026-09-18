Премьер-министры ЕС призвали снизить бюджет на 2028-2034 годы

Премьер-министры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии призвали сократить бюджет ЕС на 2028-2034 годы на сотни миллиардов евро, отказавшись от увеличения штата.
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