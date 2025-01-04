Барнаульский "Сталин-центр" раскрыл подробности мюзикла, где вождь "спасет" Новый год

Прошлое новогоднее мероприятие "Сталин-центра", где дети прогоняли "бармалея-либерала", вызвало немалый ажиотаж В барнаульском "Сталин-центре" 5 января 2024 года в 16:00 состоится ещё одно новогоднее мероприятие – там покажут мюзикл под названием "Сталин спасает Новый год".