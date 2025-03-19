Ракета Freedom Eagle-1 для борьбы с БПЛА Подготовка к первому испытательному пуску ракеты FE-1, январь 2025 г.
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Ракета Freedom Eagle-1 для борьбы с БПЛА Подготовка к первому испытательному пуску ракеты FE-1, январь 2025 г.
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