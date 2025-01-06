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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич использует самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца мышечная травма

Лидер «Далласа» использует четырехколесный самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца травма икроножной мышцы, он выбыл в конце декабря как минимум на один месяц.

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