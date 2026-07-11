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Носкова о мыслях во время туалетного перерыва в финале «Уимблдона»: «Не собираюсь брать маленький кубок. Я заберу большой»

Линда Носкова рассказала, что смотрела на трофеи во время туалетного перерыва в финале « Уимблдона ».

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