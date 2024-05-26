Егор Демин стал двукратным чемпионом юниорской Евролиги

Егор Демин стал самым результативным игроком встречи. Российский защитник «Реала» набрал 26 очков (6 из 12 с ближней и средней, 3 из 10 из-за дуги, 5 из 6 с линии штрафных), сделал 11 подборов, 6 передач, 3 перехвата, 2 блок-шота и 5 потерь за 43 минуты на площадке.