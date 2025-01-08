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Водитель погиб в массовом ДТП на улице Ипподромской в Новосибирске

Водитель погиб в массовом ДТП на улице Ипподромской в Новосибирске

Ещё три человека получили в аварии травмы. Предположительно, одна из машин не справилась с заносом.Вечером во вторник, 7 января, на улице Ипподромской в Октябрьском районе Новосибирска иномарка Toyota Celica во время заноса протаранила три автомобиля.

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