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Исследователи раскрыли, как Цереброваскулярные заболевания влияют на мозг

Исследователи раскрыли, как Цереброваскулярные заболевания влияют на мозг

Хуан Хелен Чжоу, научный сотрудник Центра исследований трансляционного магнитного резонанса Медицинской школы Йонг Лу Линь Национального университета Сингапура (NUS Medicine), вместе с командой ученых выявила новый аспект взаимодействия Цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) и болезни Альцгеймера (БА).

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