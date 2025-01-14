Исследователи раскрыли, как Цереброваскулярные заболевания влияют на мозг

Хуан Хелен Чжоу, научный сотрудник Центра исследований трансляционного магнитного резонанса Медицинской школы Йонг Лу Линь Национального университета Сингапура (NUS Medicine), вместе с командой ученых выявила новый аспект взаимодействия Цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) и болезни Альцгеймера (БА).
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