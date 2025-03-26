34 ветеранам ВОВ, прописанным в Омске, присвоили звания почетных граждан города. Пока власти готовились к этому, фронтовиков стало на 4 человека меньше.
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34 ветеранам ВОВ, прописанным в Омске, присвоили звания почетных граждан города. Пока власти готовились к этому, фронтовиков стало на 4 человека меньше.