Зеленский едет в Польшу – Киев и Варшава помирились после драчки на тему Волыни

Reuters сообщает со ссылкой на канцелярию Дональда Туска, что Владимир Зеленский сегодня прибудет с визитом в Варшаву, где его уже ждут для личной встречи с польским премьером и обсуждения целого комплекса накопившихся между двумя странами вопросов.
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