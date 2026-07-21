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Богомолов о завершении соглашения «Мелбет» с «Локомотивом-Кубанью»: «Это был один из крупнейших контрактов в российском баскетболе – 120 млн рублей за сезон»

Глава отдела спонсорства PARI Кирилл Богомолов прокомментировал завершение соглашений нескольких клубов Единой лиги ВТБ с букмекерами.

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