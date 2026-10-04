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Poejka

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Как развивать способности ребенка до школы: интеллект, робототехника и подготовка к обучению

Как развивать способности ребенка до школы: интеллект, робототехника и подготовка к обучению

Дошкольный возраст считается одним из наиболее важных периодов в развитии ребенка. В это время активно формируются память, внимание, речь, логическое мышление, способность анализировать информацию и находить решения.

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