Одну из улиц Тамбова назовут именем Героя Советского Союза Степана Перекальского. Такое предложение было рассмотрено на заседании Совета по увековечению памяти выдающихся людей и исторических событий в городе.
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