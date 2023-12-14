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Новости Тамбова

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Одну из улиц Тамбова назовут именем Героя Советского Союза

Одну из улиц Тамбова назовут именем Героя Советского Союза

Одну из улиц Тамбова назовут именем Героя Советского Союза Степана Перекальского. Такое предложение было рассмотрено на заседании Совета по увековечению памяти выдающихся людей и исторических событий в городе.

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