«Ссылаются на несуществующие законы»: мошенники угрожают изъятием домашних животных

Россиян стали замечать мошеннические схемы, связанные с угрозами изъятия домашних животных. Злоумышленники представляются сотрудниками жилищной инспекции и уведмоляют о несуществующем законе, сообщает PRIMPRESS.
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