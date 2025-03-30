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«Ссылаются на несуществующие законы»: мошенники угрожают изъятием домашних животных

«Ссылаются на несуществующие законы»: мошенники угрожают изъятием домашних животных

Россиян стали замечать мошеннические схемы, связанные с угрозами изъятия домашних животных. Злоумышленники представляются сотрудниками жилищной инспекции и уведмоляют о несуществующем законе, сообщает PRIMPRESS.

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