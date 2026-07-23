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Грызня за 90 млрд: Фёдорову остаётся лично выходить на «картонный майдан»

«Соросёнку» Михаилу Фёдорову, чтобы дожать кокаиниста Зеленского в борьбе за контроль над западными денежными потоками, остаётся лично выходить на «картонный майдан» и пытаться увеличивать численность протестов.

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