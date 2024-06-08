Социальная реклама авторства петербургских студентов и нейросети Сбера появилась на улицах и в общественном транспорте Северной столицы

Социальная реклама глазами студентов Северной столицы и нейросети Kandinsky теперь украшает более 2500 экранов, а также билборды и остановки общественного транспорта в Петроградском, Выборгском, Адмиралтейском, Василеостровском и других районах города.
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