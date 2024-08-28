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Самарскому художнику предъявили обвинения в государственной измене и хранении взрывчатых веществ

Самарскому художнику предъявили обвинения в государственной измене и хранении взрывчатых веществ

Самарской художнице Ирине Измайловой, которая согласилась изготовить взрывчатку после получения угроз от сотрудников украинских спецслужб, предъявлены обвинения в государственной измене и хранении взрывчатых веществ.

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