Самарскому художнику предъявили обвинения в государственной измене и хранении взрывчатых веществ

Самарской художнице Ирине Измайловой, которая согласилась изготовить взрывчатку после получения угроз от сотрудников украинских спецслужб, предъявлены обвинения в государственной измене и хранении взрывчатых веществ.
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