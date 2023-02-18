НЕВСКИЕ НОВОСТИ

492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Давайте весь Питер снесем.Нащ губернатор хоть что-то делает?Нашим детям лучше ходить по помойкам или ширяться.Зачем н...«Варварское решен...
  • Фаина Юсупова
    Надо поставить управдом на место,они живут за счёт жильцов,а то распустились,что хотят,то и делают.Некоторые россиян...
  • Наталья Середа
    Очень интересно - за что там доплачивала управляющая компания? Подвалом в доме заведуют дворники.Онт туда что то внос...Некоторые россиян...

Бастрыкин назначил проверку по сгоревшим в Ленобласти историческим зданиям

Специалисты в некоторых случаях установили причины пожаров, но виновников не нашли до сих пор. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам пожаров в исторических зданиях в Ленинградской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх