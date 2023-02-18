Бастрыкин назначил проверку по сгоревшим в Ленобласти историческим зданиям

Специалисты в некоторых случаях установили причины пожаров, но виновников не нашли до сих пор. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам пожаров в исторических зданиях в Ленинградской области.
Специалисты в некоторых случаях установили причины пожаров, но виновников не нашли до сих пор. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам пожаров в исторических зданиях в Ленинградской области.
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